Où Holdener a-t-elle fait la différence ? On a comparé sa première manche avec celle de Shiffrin

VIDEO - Slalom dames : comparaison des premières manches de Wendy Holdener et Mikaela Shiffrin

256 vues | 00:58

MONDIAUX ARE - Wendy Holdener a pris le dessus sur, notamment, Mikaela Shiffrin (3e, +0"15) lors de la première manche du slalom, ce samedi. La Suissesse, en tête, a été (virtuellement) rattrapée par l'Américaine à mi-pente, avant de reprendre de l'avance sur elle et de lui résister. Voici leurs courses respectives, en transparence.



