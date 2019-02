Vlhova est montée en régime pour signer un nouveau podium

309 vues | 01:43

MONDIAUX ARE - Cinquième de la première manche du slalom, Petra Vlhova a signé le 3e temps de la seconde, montant sur le podium, ce samedi en slalom, seulement battu par Anna Swenn Larsson (2e) et Mikaela Shiffrin (1re). C'est la troisième médaille que décroche la Slovaque à Are, notamment titrée jeudi en géant. Revivez son deuxième run plus abouti.



Le froid est de retour. La neige tombe de nouveau. Réjouissez-vous : le cirque blanc et les sports d'hiver sont là. De Kitzbuhel à Anterselva, en passant par la Tournée des Quatre Tremplins, les stars vont vous faire vivre un hiver de feu.



Résumés, interviews, insolites : tous les sports d'hiver sont sur Eurosport.fr. Vous ne manquerez rien grâce à nos vidéos.

