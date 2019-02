Malgré une immense frayeur, Vlhova a fini en or

VIDÉO - Mondiaux : Malgré une immense frayeur, Petra Vlhova a fini en or sur le géant

Deuxième de la première manche, Petra Vlhova est finalement devenue championne du monde de géant ce vendredi. Pourtant la Slovaque, n'a pas été parfaite lors du run final, commettant une faute majuscule à mi-parcours. Une fin de course magistrale lui a permis de finir devant. Et d'être sacrée au final, puisque Viktoria Rebensburg butera ensuite sur son chrono. Ébouriffant.



