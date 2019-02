Shiffrin : "Tout le monde disait que j'étais malade... ils m'enterraient déjà"

170 vues | 02:09

MONDIAUX ARE - Mikaela Shiffrin est devenue championne du monde de slalom pour la quatrième fois d'affilée, un record, samedi à Are, et ce malgré des difficultés à respirer. A l'issue de la course, l'Américaine était très fière de cette victoire compliquée, ayant eu le sentiment d'avoir déjoué les pronostics.



