En route vers le titre, Pinturault a fini par coincer...

1 663 vues | 01:35

MONDIAUX D'ARE - Leader après la première manche, Alexis Pinturault a coincé sur le bas du deuxième tracé et a dû se contenter de la 3e place du géant, derrière Henrik Kristoffersen et Marcel Hirscher. Sa deuxième médaille de bronze aux Mondiaux dans cette discipline après 2015.



