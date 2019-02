Clément Noël relégué à plus de deux secondes : "Je suis dégoûté de ma 1re manche"

127 vues | 00:46

Parti avec le dossard 1, Clément Noël est passé à côté de sa 1re manche, signant seulement le 8e temps à 2'18 de Hirscher et près d'une seconde du podium. "J'ai été trop gentil, je me suis un peu regardé faire. Et ça a fait très, très cher" a analysé le Vosgien au micro d'Eurosport. Il promet de tout lâcher pour la seconde manche, même s'il ne s'attend pas à un "miracle" vu son retard.



