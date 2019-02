VIDÉO - Pinturault : "La deuxième manche va plus marquer, on le sait"

417 vues | 00:33

MONDIAUX ÄRE - Interrogé en zone mixte, Alexis Pinturault s'est satisfait d'une première manche où il a parfaitement su s'adapter à cette neige "particulière et acrochante" pour prendre les devants. Idéal avant une deuxième manche qui "va plus marquer".



