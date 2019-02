Agressif en haut, impeccable en bas : Kristoffersen a foncé vers l'or

4 923 vues | 02:16

MONDIAUX D'ARE - Henrik Kristoffersen a décroché son premier titre mondial en dominant le géant devant Marcel Hirscher (+0"20) et Alexis Pinturault (+0"42). Le Norvégien, troisième de la première manche a signé un second run ultra solide pour s'offrir la première grande victoire de sa carrière. Revivez sa course en vidéo.



