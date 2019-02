Worley était partie fort, mais sa faute pourrait lui coûter cher

673 vues | 01:13

MONDIAUX 2019 - Double championne du monde, Tessa Worley a peut-être compromis ses chances de décrocher une troisième couronne en géant ce jeudi à Are. Lors de la première manche, la Française, impeccable pendant les deux tiers de son run, a commis une faute sur le bas qui la repousse au 5e rang, à 73 centièmes du meilleur temps. Mais tout reste possible, surtout pour le podium...



Le froid est de retour. La neige tombe de nouveau. Réjouissez-vous : le cirque blanc et les sports d'hiver sont là. De Kitzbuhel à Anterselva, en passant par la Tournée des Quatre Tremplins, les stars vont vous faire vivre un hiver de feu.



Résumés, interviews, insolites : tous les sports d'hiver sont sur Eurosport.fr. Vous ne manquerez rien grâce à nos vidéos.

Eurosport uniquement avec CANAL*