Worley : "Quand je suis engagée cela paie souvent, j'ai confiance en mon ski"

MONDIAUX 2019 – Championne du monde de géant en 2013 et 2017, Tessa Worley remet son titre en jeu, jeudi (premier run à 14h15, deuxième à 17h45). La skieuse française aborde la course avec confiance, malgré sa 9e place lors de sa dernière sortie dans la spécialité, en Coupe du monde, le 1er février à Maribor, à la suite d'une faute en seconde manche. Elle compte skier de manière aussi "engagée".



