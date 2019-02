Pircher, Ferdinand, Atomic,... : Ils font gagner Hirscher

276 vues | 02:13

MONDIAUX ARE - Marcel Hirscher n'aurait peut-être pas eu une carrière aussi brillante sans le concours de quelques personnes clés dans son entourage. Parmi lesquelles son coach, son père, son équipementier Atomic ou son sponso. Focus sur ceux qui font gagner le champion autrichien, avant son entrée en lice à Are. (Texte et montage : Stéphane Vrignaud)



