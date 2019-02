Deux centièmes... Shiffrin a écoeuré Goggia pour arracher le titre mondial du super-G

5 501 vues | 01:58

MONDIAUX 2019 - Première course à Are et premier titre mondial pour Mikaela Shiffrin. L'Américaine a remporté mardi le super-G des championnats du monde en devançant Sofia Goggia de deux petits centièmes et Corinne Suter de cinq centièmes. La meilleure skieuse de la planète confirme ainsi son nouveau statut dans cette discipline, qu'elle domine cette saison. Revivez sa course pour l'or en vidéo.



Le froid est de retour. La neige tombe de nouveau. Réjouissez-vous : le cirque blanc et les sports d'hiver sont là. De Kitzbuhel à Anterselva, en passant par la Tournée des Quatre Tremplins, les stars vont vous faire vivre un hiver de feu.



Résumés, interviews, insolites : tous les sports d'hiver sont sur Eurosport.fr. Vous ne manquerez rien grâce à nos vidéos.

Eurosport uniquement avec CANAL*