Un mur d'anthologie et Shiffrin fait tomber le record de Stenmark : sa 2e manche en vidéo

VIDEO - Un mur d'anthologie et Shiffrin fait tomber le record de Stenmark : revivez sa 2e manche

1 143 vues | 01:39

LEVI - Auteur d'une seconde manche exceptionnelle et notamment d'un mur d'anthologie, Mikaela Shiffrin a remporté ce samedi le slalom de Levi, le 41e de sa carrière. De quoi dépasser la légende Ingmar Stenmark et ses 40 succès dans la discipline.



Le froid est de retour. La neige tombe de nouveau. Réjouissez-vous : le cirque blanc et les sports d'hiver sont là. De Kitzbuhel à Anterselva, en passant par la Tournée des Quatre Tremplins, les stars vont vous faire vivre un hiver de feu.



Résumés, interviews, insolites : tous les sports d'hiver sont sur Eurosport.fr. Vous ne manquerez rien grâce à nos vidéos.

Eurosport uniquement avec CANAL*