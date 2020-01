VIDÉO - Kitzbühel : Dossard 34 et meilleur temps, Braathen a signé l'exploit de la première manche

VIDÉO. La première manche du slalom de Kitzbühel a accouché d'un scénario de dingue. Et d'un vainqueur inattendu. Alors que Daniel Yule détenait le meilleur temps (et aurait dû en toute logique le garder), Lucas Braathen a sorti la manche parfaite pour devancer le Suisse de 33 centièmes. Un exploit majuscule pour le Norvégien de 19 ans, qui refermera le portillon lors de la 2nde manche (13h30).



Le froid est de retour. La neige tombe de nouveau. Réjouissez-vous : le cirque blanc et les sports d'hiver sont là. De Kitzbuhel à Anterselva, en passant par la Tournée des Quatre Tremplins, les stars vont vous faire vivre un hiver de feu.



