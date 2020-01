Pourquoi Kitzbühel est un jackpot d'une autre dimension dans le monde des sports d'hiver

12 vues | 01:14

Kitzbühel est à un rendez-vous à part dans le monde du cirque blanc. Pour sa mythique piste, la Streif. Mais pas seulement. Le prize money fait régulièrement tourner les têtes. Et cette année, on parle même d'un chiffre record, qui explose tous les standards habituels en ski. (Réalisation : Hadrien Hiault et Glenn Ceillier. Visuels : Quentin Guichard).



Le froid est de retour. La neige tombe de nouveau. Réjouissez-vous : le cirque blanc et les sports d'hiver sont là. De Kitzbuhel à Anterselva, en passant par la Tournée des Quatre Tremplins, les stars vont vous faire vivre un hiver de feu.



