Zenhaüsern a surpris tout le monde pour signer le meilleur temps

KITZBUHEL - C'était la fête des géants sur cette première manche ! Le Suisse Ramon Zenhaüsern a réussi un petit exploit en devançant Clément Noël lors de la première manche du slalom samedi. L'imposant Helvète a signé la course parfaite pour prendre 0'12" d'avance sur le Français et créer la surprise.



