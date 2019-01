Avant le triomphe Noël, Pinturault est allé chercher un nouveau podium

3 338 vues | 01:52

Alexis Pinturault a confirmé son retour en forme en slalom en prenant la 3e place à Kitzbühel. De quoi remplir encore plus la jauge de bonheur du clan français, déjà euphorique avec la victoire de Clément Noël. Cela faisait presque 10 ans que l'on n'avait pas vu deux Français montés ensemble sur le podium d'un slalom. C'était à Are, le 14 mars 2009, avec la 2e place de Lizeroux devant Grange.



