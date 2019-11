Grande première pour Bassino, devant Brignone et Shiffrin : leur 2e manche en vidéo

VIDEO - Grande première pour Bassino, devant Brignone et Shiffrin : leur 2e manche

29 vues | 02:52

KILLINGTON - Fantastique en première manche, Marta Bassino a tenu bon en seconde pour s'offrir son premier succès en Coupe du monde, malgré les belles deuxièmes manches de Shiffrin et Brignone, respectivement 3e et 2e de ce géant.



