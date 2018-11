Brignone était en mode météore pour décrocher la timbale

29 vues | 01:40

KILLINGTON - Federica Brignone a sorti le très grand jeu pour s'offrir le géant de Killington samedi. L'Italienne a livré une véritable démonstration dans la deuxième manche, et aurait même pu creuser un écart plus conséquent encore sans une petite erreur en fin de parcours.



