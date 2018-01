En mode avion, Shiffrin a tout renversé sur son passage : revivez sa 2e manche

1 298 vues | 01:22

VIDEO - En retard après la première manche, Mikaela Shiffrin est passé en mode avion lors de la seconde et a tout renversé sur son passage pour s'offrir un 5e succès consécutif, son 10e de l'hiver et son 41e en carrière.



Le froid est de retour. La neige tombe de nouveau. Réjouissez-vous : le cirque blanc et les sports d'hiver sont là. De Kitzbuhel à Anterselva, en passant par la Tournée des Quatre Tremplins, les stars vont vous faire vivre un hiver de feu.



Résumés, interviews, insolites : tous les sports d'hiver sont sur Eurosport.fr. Vous ne manquerez rien grâce à nos vidéos.

Eurosport uniquement avec CANAL*