VIDÉO - Et si c'était le grand jour de Fanara ?

Thomas Fanara revit cette saison. A près de 38 ans, la géniale puce de Praz-sur-Arly a signé deux podiums à Alta Badia et Adelboden, les deux temples du géant. Il rêve maintenant de décrocher sa première médaille dans un grand championnat vendredi, à Are. Il est prêt à prendre tous les risques pour cela. Une 5e place, il n'en veut pas...



