Sur le fil, Rebensburg a devancé Worley pour dominer la 1re manche

487 vues | 01:41

VIDÉO - Dossard 5, Viktoria Rebensburg a signé le meilleur temps de la 1re manche du géant de Courchevel ce vendredi matin. Sur la ligne, elle a devancé de 11 centièmes Tessa Worley qui occupait alors la tête. Peu après, Stephanie Brunner et Mikaela Shiffrin se sont intercalées entre l'Allemande et la Française.



