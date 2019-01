VIDEO - De l'engagement et une glisse parfaite : Siebenhofer s'offre le doublé à Cortina

VIDEO - Ramona Siebenhofer s'est offert le doublé lors de la deuxième descente de Cortina d'Ampezzo ce samedi au terme d'une course marquée par un gros engagement et la glisse parfaite mise en place par l'Autrichienne.



