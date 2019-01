Comme sur la première manche, Hirscher a dicté sa loi sur la seconde

397 vues | 01:56

Déjà dominateur sur la première manche, Marcel Hirscher a confirmé sur la seconde pour assommer mardi à Schladming le dernier slalom avant les Mondiaux 2019 de Are, la 68e victoire de sa carrière remportée devant le Français Alexis Pinturault et le Suisse Daniel Yule.



