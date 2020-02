Pinturault a laissé passer une occasion en or de passer devant Kristoffersen : son abandon

1 068 vues | 01:20

SLALOM DE CHAMONIX - Grosse frustration pour Alexis Pinturault. Le Français avait l'occasion de prendre les commandes du général suite à l'abandon en première manche de Henrik Kristoffersen. Mais le Français est lui aussi parti à la faute, lors du second tracé. Un abandon d'autant plus rageant qu'il avait six dixièmes d'avance au 1er inter. Revivez sa manche en vidéo.



