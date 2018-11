Rupture du ligament croisé droit et épaule gauche démise : la grosse chute de Dressen à Beaver Creek

VIDEO - Rupture du ligament croisé droit et épaule démise : la chute de Dressen à Beaver Creek

COUPE DU MONDE - Bien parti pour jouer les premiers rôles dans la descente de Beaver Creek vendredi, Thomas Dressen a vu sa course s'arrêter dans les filets après une quarantaine de secondes. Evacué sur une civière après avoir hurlé sa douleur, le skieur allemand souffre d'une rupture du ligament croisé du genou droit et d'une épaule gauche démise.



Le froid est de retour. La neige tombe de nouveau. Réjouissez-vous : le cirque blanc et les sports d'hiver sont là. De Kitzbuhel à Anterselva, en passant par la Tournée des Quatre Tremplins, les stars vont vous faire vivre un hiver de feu.



