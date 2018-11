Rétro 2017 : Kriechmayr avait volé sur la Birds of Prey pour dominer le Super G

3 874 vues | 02:04

SUPER-G DE BEAVER CREEK - L'Autrichien Vincent Kriechmayr s'était imposé pour la première fois en Coupe du monde en remportant le Super-G sur la Birds of Prey en 2017. Son ski très propre lui avait permis de devancer Kjetil Jansrud, Hannes Reichelt et les Français Adrien Théaux et Alexis Pinturault.



