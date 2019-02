VIDÉO - Un super-G moyen et un genou qui finit en vrac : Schwarz a vécu un enfer

1 293 vues | 01:56

BANSKO - Déjà auteur d'une performance moyen lors du Super-G (10e temps à 1''23 de Caviezel), Marco Schwarz s'est en plus blessé au genou à la réception du dernier saut. On craint une rupture des ligaments croisés pour l'Autrichien.



