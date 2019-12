Tout en maîtrise, Laffont a dégoûté la concurrence à Ruka

53 vues | 02:37

RUKA - Revivez en images le run victorieux de Perrine Laffont. La Française a devancé la Japonaise Anri Kawamura et l'Australienne Britteny Cox, et signé sa dixième victoire en Coupe du monde lors de l'ouverture de la saison en Finlande.



