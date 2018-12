Rentrée gagnante en Coupe du monde pour Perrine Laffont : sa victoire à Ruka en vidéo

227 vues | 01:18

RUKA - La Française Perrine Laffont, champion olympique et du monde des bosses, a remporté vendredi la première épreuve de Coupe de monde de la saison à Ruka. A 20 ans, la Française a justifié son statut de favorite, devançant en finale la Kazakhe Yulia Galysheva et la jeune prodige américaine de 18 ans Tess Johnson. Son run victorieux en vidéo.



