Kobayashi marque son territoire d'entrée : son saut victorieux en vidéo

TOURNEE DES QUATRE TREMPLINS - Auteur du Grand Chelem la saison dernière, Ryoyu Kobayashi a remporté l'épreuve d'ouverture disputée à Obertsdorf ce dimanche. Egalement tenant du titre et leader du classement général de la Coupe du monde, le Japonais (23 ans) a dominé le concours avec 305,1 points, devant l'Allemand Karl Geiger (295,9 pts) et le Polonais Dawid Kubacki (294,7 pts).



Le froid est de retour. La neige tombe de nouveau. Réjouissez-vous : le cirque blanc et les sports d'hiver sont là. De Kitzbuhel à Anterselva, en passant par la Tournée des Quatre Tremplins, les stars vont vous faire vivre un hiver de feu.



Résumés, interviews, insolites : tous les sports d'hiver sont sur Eurosport.fr. Vous ne manquerez rien grâce à nos vidéos.

