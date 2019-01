Al-Attiyah gagne d'entrée et prend les commandes du Dakar

207 vues | 00:25

DAKAR - Nasser Al-Attiyah (Toyota) a dominé la meute des autos pour s'adjuger la première étape de l'épreuve entre Lima et Pisco lundi. Les autres favoris ont connu des fortunes diverses. Carlos Sainz (Mini) a terminé deuxième, Stéphane Peterhansel est un peu plus loin. Sébastien Loeb a lui déjà perdu plus de six minutes sur le vainqueur du jour.

Eurosport uniquement avec CANAL*