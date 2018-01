Loeb tanké, Elena blessé : L'étape 5 Autos

6 468 vues | 05:44

DAKAR - Les dunes péruviennes entre San Juan de Marcona et Arequipa auront été fatales au duo Sébastien Loeb - Daniel Elena (Peugeot), mercredi. Le premier a perdu 2h45 sur ensablements et le second s'est blessé, contraignant l'équipage à l'abandon.

