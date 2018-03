Savchenko-Massot sacrés, un mois après l'or olympique

483 vues | 03:00

Les Allemands Aljona Savchenko et Bruno Massot ont été sacrés champions du monde en couples, jeudi à Milan (Italie), un mois après s'être parés d'or olympique. Loin devant leurs concurrents, Savchenko (34 ans) et Massot (29 ans) ont récolté 245,84 points, nouveau record du monde, après un programme libre étincelant récompensé par 162,86 points, là aussi un nouveau record du monde.



