James et Ciprès ont signé une démonstration : leur programme libre en vidéo

Les Français Vanessa James et Morgan Ciprès ont remporté pour la première fois de leur carrière le titre de champions d'Europe, jeudi à Minsk, en devançant les doubles tenants du titre, les Russes Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov. Déjà en tête après le programme court patiné mercredi, ils ont assuré sur leur programme libre.



