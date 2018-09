Rolex Minute : Spruce Meadows a livré son verdict, Djokovic roi de l'US Open

191 vues | 01:09

Le Masters de Spruce Meadows, troisième plus gros tournoi de l'année en saut d'obstacles, a sacré l'Egyptien Sameh El-Dahan qui décroche ainsi son premier titre majeur. En tennis, Novak Djokovic, lui, a de nouveau coiffé la couronne de roi de New York. Après ses victoires de 2011 et 2015, le Serbe a remporté un troisième US Open en battant Juan Martin Del Potro en finale.

