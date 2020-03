DeLorean, astrologie, "je suis rentré dans ta tête" : le match Bergougnoux-Scaramozzino était chaud

VIDEO - Le grand quiz du confinement : Bryan Bergougnoux vs Anthony Scaramozzino

DEUX NUITS AVEC - Ils ont répondu à l’appel de Florian Gautier. Les footballeurs Bryan Bergougnoux (multiple champion de France avec l'OL) et Anthony Scaramozzino (Boulogne-sur-Mer) participent au grand quiz du confinement, comme trente autres sportifs. Voici leur match, le dernier du premier tour de la compétition et l'un des plus serrés.

