Rivaux et amis, vraiment ?

VIDEO - Le Débat : Nadal-Federer, Magic-Bird, Anquetil-Poulidor... rivaux et amis ?

Réunis dans Le Débat, ce jeudi autour d'Olivier Canton, Thomas Bihel, Simon Farvacque et Thomas Morel ont évoqué la compatibilité, ou non, entre rivalité sportive et amitié. A quel point cette question a-t-elle évolué au gré des époques ?

