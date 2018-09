VIDEO - La Minute Rolex : le court Arthur Ashe, un géant apprécié des plus grands

573 vues | 01:09

US OPEN - Ce vendredi, zoom sur le plus grand court du monde, le Arthur Ashe, théâtre des exploits des plus grands à l'image de Serena Williams, qualifiée pour la finale ce vendredi.

