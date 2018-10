Jeu de mots et provocation : comment le coq est devenu l'emblème des Bleus

2 352 vues | 01:55

Il apparaît fièrement sur les logos des équipes de France de football et de rugby. Symbole de la France, il n'a pourtant pas eu les préférences de la République, qui lui préfère Marianne. Mais alors comment et pourquoi le coq s'est-il imposé comme un symbole national ? (Sources : Elysée.fr et Franceolympique.com / Réalisation : Glenn Ceillier, Pierrick de Morel et Quentin Guichard)

