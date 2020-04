Gros : "Faut que j'apprenne à gérer l'étiquette de favorite"

54 vues | 25:42

E-TERVIEW - Mathilde Gros, double championnat d'Europe de keirin en 2018 et 2019, nous raconte son confinement et se projette déjà sur les Jeux olympiques en 2021. Elle qui est très attendue depuis déjà de nombreuses années malgré son jeune âge (20 ans) voit dans dans ce report des Jeux une opportunité de "travailler plus" pour aller le plus haut possible.

Eurosport uniquement avec CANAL*