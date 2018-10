Rolex Minute : Après la bromance, Fleetwood et Molinari se jouent le titre européen

VIDÉO - Rolex Minute : Après la bromance de la Ryder Cup, Fleetwood et Molinari se jouent le titre européen

180 vues | 01:09

On les avait quittés meilleurs amis après leur performance remarquable et le titre de l'Europe en Ryder Cup. Revoilà Tommy Fleetwood et Francesco Molinari mais cette fois dans le rôle d'adversaire pour le titre de l'European Tour Rolex. Les deux hommes sont aux commandes du classement, qui pourrait se jouer en partie ce week-end à Istanbul.

Eurosport uniquement avec CANAL*