DR1 Racing : Le tour lancé de MinChan Kim, ça décoiffe !

Revivez le tour lancé spectaculaire de MinChan Kim pour le Team Uvify en DR1 sur le circuit EVOLUT de Tulove Grede, en Croatie. Et retrouvez les meilleurs moments de la course sur Eurosport 1 le jeudi 22 novembre à partir de 22h30, et sur la chaîne YouTube de DR1 : https://youtu.be/8vFvPqXjeSc

