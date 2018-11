Dernière explication à la Post Tower pour les drones des DHL Champions Series

27 vues | 00:36

La 6e et dernière course de drones va se dérouler à Bonn en Allemagne avec le gratte-ciel de la Post Tower comme décor. Cette course va déterminer les gagnants des DHL Champions Series. Rendez-vous jeudi à 19h sur Eurosport 1 pour ne rien manquer.

