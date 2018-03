"Adapter la machine au pilote ? Ducati l'a tenté avec Rossi et a échoué"

1 051 vues | 01:12

MOTO SHOW - Si Jorge Lorenzo peine à obtenir de bons résultats avec Ducati, c'est parce qu'il n'est toujours pas parvenu à adapter son style de pilotage à l'agressivité de sa machine. Et que la réciproque est impossible.



