Pour revenir au premier plan, Viñales cherche à s'émanciper de Rossi

MOTO SHOW - Très pessimiste après les essais hivernaux, Maverick Viñales (Yamaha Factory) a trouvé des raisons de croire à un renouveau dans la remontée qu'il a effectuée au Grand Prix du Qatar. Parce qu'il a fait un choix : se concentrer sur ses réglages sans regarder ceux de son voisin de box, Valentino Rossi.



Du show, des dépassements comme s'il en pleuvait, les champions du monde Marc Marquez, Valentino Rossi et Jorge Lorenzo et les stars Johann Zarco et Andrea Dovizioso vont vous faire vibrer toute l'année : de Losail à Cheste, ne ratez rien de la saison 2018.



Dépassements, chutes, podiums, insolites et résumés : suivez toute la saison de MotoGP grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

