Pourquoi Zarco a dégringolé au Qatar ? Il a payé les 17 tours qu'il a menés

9 264 vues | 00:53

MOTO SHOW – Johann Zarco (Yamaha Tech3) a mené le Grand Prix du Qatar avant de dégringoler jusqu'au 8eme rang. Le Français a évoqué une défaillance de son pneumatique. Plusieurs raisons peuvent l'expliquer, du défaut de fabrication au problème de transport. Mais plus probablement, le pilote a peut-être payé les 17 tours qu'il a menés.



Des grosses cylindrées, des dépassements comme s'il en pleuvait, et le talent unique de Marc Marquez, Valentino Rossi et Jorge Lorenzo, les stars de la Moto GP. Du Mugello à Assen, ne ratez rien de la saison 2016.



Dépassements, chutes, podiums, insolites et résumés : suivez toute la saison de MotoGP grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

Eurosport uniquement avec CANAL*