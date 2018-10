Harada, Abe, Nakano, Kato... : les pilotes japonais entre gloire et tragédie

64 vues | 01:36

GRAND PRIX DU JAPON - Au sommet des podiums avec ses marques Honda, Yamaha ou Suzuki en catégorie élite, le Japon se cherche toujours son grand champion. Il a cru le tenir avec Tetsuya Harada, Norifumi Abe, Shinya Nakano, Daijiro Kato ou encore Tadayuki Okada, mais le destin - parfois tragique - en a décidé autrement.



