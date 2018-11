Zarco ? "Il est beaucoup plus difficile de passer de la M1 à une autre moto que l'inverse"

517 vues | 01:09

MOTO SHOW – Sans surprise, Johann Zarco (KTM) n'a pas fait de miracle lors des deux journées de tests qui lui ont permis de découvrir sa nouvelle machine. Le Français a chuté à deux reprises et va avoir besoin de beaucoup plus de temps pour appréhender le caractère de la RC16, si différente de la M1 qu'il avait chez Tech3.



