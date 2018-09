Un geste fou et irresponsable : Fenati a appuyé sur le frein de son adversaire à pleine vitesse

270 849 vues | 01:11

GRAND PRIX DE SAINT-MARIN - L'Italien Romano Fenati (Kalex Marinelli) s'est rendu coupable d'un geste grave sur Stefano Manzi (Suter Forward) lors de la course de Moto2, dimanche à Misano. Il a actionné le levier de frein de son compatriote en pleine ligne droite, à 200 km/h, en représaille à un contact. Il a été stoppé au drapeau noir.



